Mehr Platz für Notaufnahme

Viele Patienten werden mit dem Rettungswagen zur Notaufnahme des Klinikums an der Bergmannstraße gebracht. 35 000 Kranke wurden dort im vergangenen Jahr versorgt. © ott

Ludwigshafen.Für die steigende Zahl an Patienten reicht das Wartezimmer beileibe nicht immer aus. Unter beengten Verhältnissen arbeiten auch die Mediziner. Dies wird sich aber in absehbarer Zeit ändern. Das Klinikum erweitert seine zentrale Notaufnahmestelle an der Bergmannstraße für 4,1 Millionen Euro. „Im Herbst beginnen die Arbeiten“, kündigt Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther (Bild) im

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3791 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018