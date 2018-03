Mehr Schwimmabzeichen abgelegt als im Vorjahr

Anzeige

Ludwigshafen.Positive Nachrichten hatte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschft (DLRG) Ludwigshafen zu verkünden, als sie bereits zum 32. Mal im Mundenheimer Vereinsheim die Schüler der dritten und vierten Klassen für die im vergangenen Jahr abgelegten Schwimmabzeichen prämierte. „Dieses Jahr dürfen wir uns darüber freuen, dass es besonders viele Abzeichen geworden sind“, sagt die Vereinsvorsitzende Michaela Schulz. Insgesamt gab es 1080 Abzeichen – im Vorjahr waren es nur 1034. Bronze schafften 400 Kinder, Silber 327 und Gold-Abzeichen gab es 35. Das Seepferdchen wurde 318-mal vergeben.

„Die DLRG hat im vergangenen Juli eine Forsa-Studie in Umlauf gebracht, die besagt, dass 60 Prozent aller Grundschüler nicht sicher schwimmen können, 77 Prozent aber das Seepferdchen haben – das scheint widersprüchlich“, zeigt Schulz in ihrem Vortrag auf. Schaue man sich genauer an, was verlangt werde für das Abzeichen, werde klar, dass das vom sicheren Schwimmen weit entfernt sei: 25 Meter Schwimmbewegungen machen im flachen Wasser unter Aufsicht und dabei nicht erschrecken, wenn manSpritzer ins Gesicht bekommt.

„Schwimmbäder in den Niederlanden haben Warnhinweise auf Deutsch, dass Kinder mit Seepferdchen tiefere Becken nicht nutzen dürfen. Das Abzeichen bedeutet nur, dass man keine Angst vorm Wasser hat, es dient zur Motivation“, sagt die Vorsitzende. Erst mit Bronze habe man den Freischwimmer.