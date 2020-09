Mehr Trauergäste zugelassen

Ludwigshafen.Bei Trauerfeiern in Rheinland-Pfalz sind ab sofort mehr Gäste erlaubt. Für Ludwigshafen wurde die bisherige Zahl verdoppelt. Es gelten nun folgende maximale Teilnehmerzahlen: 52 auf dem Hauptfriedhof, jeweils 36 in Oggersheim und Rheingönheim, jeweils 24 in Friesenheim und Oppau, jeweils 20 in Ruchheim und Mundenheim sowie jeweils 14 in Maudach und Edigheim. An den Trauerfeiern dürfen Angehörige ersten und zweiten Grades, deren Ehepartner/Lebenspartner, und Menschen eines weiteren Hausstands teilnehmen. Weitere Personen sind erlaubt, wenn sichergestellt ist, dass nicht mehr als eine Person pro fünf Quadratmeter Raumfläche anwesend ist. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020