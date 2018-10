Meisterschaft erstmals am Samstag

Ludwigshafen.Die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball findet 2019 erstmals an einem Samstag statt – am 19. Januar ab 10 Uhr in der Eberthalle. Bisher wurde das Turnier an einem Sonntag ausgetragen. Grund für die Vorverlegung: Nach den Spielen sollen sich die Mannschaften, Trainer, Betreuer, Organisatoren und Zuschauer im Foyer der Eberthalle und bei günstiger Witterung auch im Atrium unter freiem Himmel zu einer feuchtfröhlichen „Players Night“ treffen. Thomas Gerling, Bereichsleiter bei der Stadt: „Wir kommen damit einem Wunsch der Vereine nach, die bisher nach Turnierende ohne das fußballtypische Fachsimpeln meist regelrecht auseinanderliefen.“

Die vier Vorrundengruppen bei dem Turnier werden am 21. November, 19 Uhr, im Clubhaus des BSC Oppau ausgelost. Von den 16 teilnehmenden Mannschaften stehen bereits zehn als ranghöchste Teams des Ludwigshafener Fußballs fest: der siebenfache Turniersieger FC Arminia 03 (Oberliga), Ludwigshafener SC (Landesliga Ost), Titelverteidiger BSC Oppau, ESV 1927, SV Ruchheim, der zehnfache Rekordsieger SV Südwest (alle Bezirksliga Vorderpfalz), ASV Edigheim, FC Croatia, SG Maudach und VfR Friesenheim (alle A-Klasse).

Sechs Teams qualifizieren sich

Von den acht Mannschaften der B-Klasse qualifizieren sich weitere sechs Teams für das attraktive Hallenturnier, wenn sie bis zum Stichtag 4. November in ihrer Liga genügend Punkte gesammelt haben – unabhängig von der Zahl der bis dahin ausgetragenen Spiele. Kandidaten sind GSV Ellas, FG Nord, der neunmalige Hallenmeister FSV Oggersheim, KSV Amed, Polizei-SV Grünweiß, SV Pfingstweide, TuS Oggersheim und TV Edigheim. rs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018