Mensa-Bühne verwandelt sich in „Träumeküche“

Plastikröhren als Schlagwerk

Als Solistinnen glänzten Carolin Langenbacher an der Tuba und Aileen Boffo an der Querflöte. Das Wahlpflichtfach MAK (Mensch – Ausdruck – Kreativität) der Klassenstufe 9 bot mit viel Esprit eine instrumentale Improvisation dar – unter anderem nutzten die Schüler Plastikröhren als Schlagwerk.

Für das Musical „Toms Traum“ von Gerhard A. Meyer verwandelte sich die Mensa-Bühne in eine „Träumeküche“, in der die Figur des von seinen Mitschülern und Alpträumen behelligten Toms mit Traumelfen-Hilfe sein Schicksal zum Guten wendet: Eine überaus gelungene Aufführung des 20-köpfigen Ensembles des MAK-Wahlpflichtfachs der Klassenstufe 7. „Für mich war am besten, dass wir alle diese Erfahrungen gemacht haben“, sagte die 13-jährige Adriana über die im November begonnenen Vorbereitungen zum Musical. Auch die gleichaltrige Vivien freute sich, „dass wir das zusammen geschafft haben und dieser Auftritt so geklappt hat.“ Dem pflichten auch die ein Jahr jüngeren Sängerinnen Julia, Lisa-Marie und Dilay bei. Nach dem langen Schlussapplaus wies Lehrer Karl Benz auf das zweite IGS-Konzert hin, das im Juni im Kulturzentrum „dasHaus“ stattfindet, und bei dem dann die Singklassen, Chöre und das All Star Orchestra der Schule auftreten.

