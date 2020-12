Messer gezückt bei Maskenkontrolle

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat bei einer Maskenkontrolle im Hemshof ein Messer gezückt und Beamte des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sprachen die Ordnungskräfte den Mann am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Prinzregentenstraße an, weil er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Nachdem der Täter die Beamten bedroht hatte, flüchtete er und konnte entkommen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall suchen die Ermittler nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Der Mann soll zwischen 16 und 20 Jahre alt sein und kurzes dunkles Haar haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0621/963-22 22 entgegen. jei

