Messerangriff auf 44-Jährigen – Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen.Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls am Mittwochabend in der Edigheimer Straße in Ludwigshafen. Wie die Beamten mitteilen, ging gegen 18.30 Uhr die Meldung einer Körperverletzung ein, wonach ein 44-Jähriger von zwei Männern mit einem Messer angegriffen und verletzt worden se. Vor Ort trafen die Polizisten neben dem verletzten 44-Jährigen einen 38-jährigen Zeugen an. Dieser gab an, beobachtet zu haben, wie zwei Männer den 44-Jährigen aggressiv angesprochen hätten. Als er daraufhin die Situation schlichten wollte, hätten die zwei unbekannten Täter jeweils ein Messer gezogen und auf den 44-Jährigen eingestochen. Im Anschluss seien sie in Richtung Friesenheim geflohen. Die beiden Männer seien etwa 25 Jahre alt gewesen und hätten keine Schuhe getragen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter 0621 963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

