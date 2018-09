Messerstecherei am Berliner Platz - 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen.Auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen ist am Dienstagabend eine Person bei einer Messerstecherei verletzt worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, eskalierte gegen 19.15 Uhr ein Streit zwischen zwei jungen Männern. Zunächst schlugen sich die beiden Kontrahenten, dann zog der 19-Jährige plötzlich ein Messer aus seiner Hosentasche und stach auf den 21-Jährigen ein.

Die Polizei nahm den 19-Jährigen vorläufig fest. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei sind seine Verletzungen nicht lebensgefährlich.

Der 19-Jährige wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der 19-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.