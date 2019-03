Metropol-Planer unter Beschuss

Ludwigshafen.Der mögliche Bau eines Parkhauses auf dem Platanenhain am Berliner Platz sorgt für Aufregung. Wie berichtet, will die Timon Bauregie (Ettlingen) dort für das Metropol-Projekt ein vierstöckiges Multifunktionsgebäude errichten. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Protestaktionen gegen die Pläne gegeben. Am Mittwochabend haben Verantwortliche des Bauvorhabens den Ortsbeirat Südliche

...