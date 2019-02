Metz FWG-Spitzenkandidat

Ludwigshafen.Drei Mandate sind das Ziel der Freie Wählergruppe (FWG) für die Stadtratswahl. Eine Mitgliederversammlung wählte einstimmig den Fraktionsvorsitzenden Rainer Metz (Bild) zum Spitzenkandidaten. Der Friesenheimer gehört seit 1999 dem Stadtrat an. Es seien die gleichen Themen wie damals aktuell, etwa das Kombibad und die Kastrationspflicht für freilaufende Katzen. Die große Koalition im Stadtrat werde von den Entwicklungen „überrollt“. Bei der Hochstraßenfrage sei es „bereits zehn nach zwölf“, ein Verkehrskollaps für die Region drohe. Die Verwaltung der Stadt sei nicht in der Lage, nur fünf Millionen Euro für die städtischen Schulen zu verbauen („Das ist ein Skandal“), für die Entwicklung der Innenstadt gebe es von der Stadtregierung kein Gesamtkonzept und der Berliner Platz sei weiterhin „ein Trauerspiel“, so Metz.

25-jähriges Bestehen gefeiert

Auf Platz zwei wurde einstimmig Christian Ehlers gewählt. Die ersten fünf Plätze werden von Helge Moritz, Karlheinz Glogger und Hans Arndt komplettiert. In einer Kampfkandidatur um Platz drei hatte sich Moritz mit 13 Stimmen gegen Glogger (sieben Stimmen) und Arndt (vier Stimmen) durchgesetzt. Mit großer Mehrheit wurden die nachfolgenden Plätze gewählt.

Danach feierte die FWG, die sich vor 25 Jahren als „Ludwigshafener Liste“ gegründet hatte, ihr Jubiläum. Entstanden aus einer Kampagne für den Erhalt des Hallenbades Nord, habe sie sich in der Ludwigshafener Politik etabliert, konstatierte Vorsitzender Hans-Peter Demmer. Die FWG sei stärker als je zuvor: Sie trete in acht von zehn Ortsbeiratswahlen an, mit sieben Ortsvorsteherkandidaten. Personell sei man gut aufgestellt: „Wir haben im vergangenen Jahr acht neue Mitstreiter hinzugewonnen.“ cvs (Bild: FWG)

