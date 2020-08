Mieter fühlen sich vernachlässigt

Ludwigshafen.Eine dunkelgraue Schicht bedeckt die Oberflächen und das Schrankinnere im Badezimmer, schwarzer Schmutz liegt grobkörnig auf dem Fußboden, die Vorhänge in der 1,5-Zimmer-Wohnung fehlen, das Sofa im Wohnzimmer ist mit einer großen Folie abgedeckt. Vor mehr als zwei Monaten hat es im Keller des Wohnhauses in der Fabrikstraße 17 gebrannt. „Und obwohl uns schnelle Hilfe versprochen wurde, hat sich bisher kaum etwas getan“, sagt ein Mann, der anonym bleiben will. Bis zum Brandtag hat er mit seiner pflegebedürftigen, knapp 70-jährigen Mutter in der Wohnung gelebt. Seither kommen sie bei Familienangehörigen unter, weil sie sich nicht zurück trauen. „Wir haben keine Ahnung, ob wir nicht langfristig durch toxische Rückstände krank werden“, sagt er. Informationen von der zuständigen Wohnungsverwaltung der GAG Ludwigshafen hätten die Mieter nicht erhalten.

Auch andere Bewohner des Hauses erzählen von schlechtem Informationsfluss und Ignoranz seitens der GAG. „Auf Anrufe und E-Mails reagieren sie häufig nicht“, beklagt eine Rentnerin im siebten Stockwerk. „Bis heute ist der Fahrstuhl nicht betriebsbereit und ich muss mit meinen Einkäufen die Treppe hinauf.“ Die Frage, ob ihr ein Einkaufsservice oder ähnliches angeboten worden sei, verneint sie. „Mir wurde gesagt, ich solle mich nicht so anstellen“, sagt die Rentnerin.

Fahrstuhl seit Monaten defekt

Auf Anfrage dieser Redaktion schreibt die GAG dazu: „Die Bewohner erhalten Unterstützung durch unsere Sozialarbeiter, die Hilfen organisieren.“ Davon wusste vergangene Woche niemand aus dem Haus. Und bis der Fahrstuhl wieder funktioniert, können laut GAG Monate verstreichen, denn „die komplette Steuerung der Anlage muss ersetzt werden“. Die Ersatzteile haben aktuell eine Lieferzeit von drei Monaten. „Bis dahin müssen sich die Bewohner anders behelfen.“

Ferner weist die GAG im Schreiben darauf hin, dass der Brand nur zustande kommen konnte, weil Bewohner ein Sofa widerrechtlich im Keller abgestellt hatten. Doch das ist nach Angaben einiger Bewohner nur ein Teil der Brandursache: „Immer wieder hängen Jugendliche, die nicht hier wohnen, im Keller herum und rauchen und kiffen“, berichten mehrere von ihnen. Auf wiederholte Ermahnung hätten sie nicht reagiert. „Dadurch sind auch vergangene Brände entstanden.“ Denn bereits in den Jahren 2015 und 2017 hatte es im Keller in geringerem Ausmaß gebrannt, angeblich entfacht durch achtlos fortgeworfene Kippen.

„Aber auch hier keine Reaktion der GAG“, moniert der Mann, der mit seiner Mutter hier lebte. Er habe die Jugendlichen häufiger erfolglos gemeldet. Dafür räume mittlerweile ein Hausmeister die Möbel mehrmals im Jahr fort. Dass die Anfragen der Bewohner ignoriert würden, streitet die GAG ab. Auch die Behauptung, die Bewohner würden höchstens unfreundlich abgewimmelt werden, dementiert die Wohnungsbaugesellschaft.

Zu Beginn schien alles gut zu werden, wie die Rentnerin schildert: „Wir kamen für eine Woche im Hotel unter und Oberbürgermeisterin Steinruck versicherte, dass alles zügig wieder in Ordnung gebracht würde.“ Die Kosten trug die GAG. Doch mittlerweile seien seit mehreren Wochen keine Handwerker mehr im Haus gesichtet worden und die Arbeiten stockten. Und schlimmer: „Wir haben unseren Flur selbst streichen müssen“, beklagt sich eine Familie mit Kleinkindern. Wie in vielen anderen Wohnungen hat der Rauch Ruß an Wänden und Böden hinterlassen. Eine Reinigungsfirma sei zwar da gewesen, aber das Wasser im Eimer sei bereits dunkelbraun gewesen und die Mitarbeiter hätten nur wenig Zeit gehabt. Eine alte Frau sagt: „Ich habe den Teppich im Flur rausschneiden müssen, der war völlig dahin. Neu tapezieren muss ich auch.“ Eine vierfache Mutter sei im unbeleuchteten Treppenhaus die Stufen hinabgestürzt.

Aussage gegen Aussage

Doch nun steht Wort gegen Wort – auf der einen Seite die Mieter, viele von ihnen Migranten, Sozialhilfeempfänger oder Rentner, die sich vernachlässigt fühlen, weil sie in einem „sozialen Brennpunkt“ leben. Auf der anderen Seite die GAG, die sagt, dass sich „jederzeit GAG-Mitarbeiter um die Bewohner und ihre Belange gekümmert“ haben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.09.2020