„Mieter nicht allein“

Ludwigshafen.Nach dem Bericht dieser Redaktion über Mieter in der Fabrikstraße, die sich nach einem Brand vernachlässigt fühlen, verweist die Wohnungsverwaltung der Immobiliengesellschaft GAG auf die angebotenen Hilfen. „Um die Mieter im Haus zu unterstützen, bis die Reparatur der durch den Brand beschädigten Aufzugsanlage abgeschlossen ist, hat die GAG einen Einkaufs- und Begleitdienst organisiert, der telefonisch abgerufen werden kann“, heißt es in einer Stellungnahme. Die Angebote seien den Mietern in Gesprächen erklärt worden, sie würden „nicht allein gelassen“.

Die Bewohner könnten indes nicht erwarten, dass die GAG „von Grund auf in den Wohnungen tätig“ werde. Herausschneiden des Teppichs oder Streichen des Flurs, was Mieter bemängelt hatten, würden unter die Leistungen einer Hausratversicherung fallen, welche die Bewohner jedoch bewusst nicht abgeschlossen hätten, so die GAG. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020