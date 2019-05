„Mindestens sechs Sitze im Stadtrat“

Was sind die drei wichtigsten Themen Ihrer künftigen politischen Arbeit?

Timo Weber: Das Thema Sicherheit in Ludwigshafen hat für mich eindeutig Vorrang. Bei der Stadtentwicklung sollten wir der Ausbreitung von Ein-Euro-Shops und ähnlichem in der Innenstadt entgegenwirken. Zudem will ich mich für mehr Bürgerbeteiligung einsetzen.

Erklären Sie mit zwei Sätzen, warum die Wähler Ihre Partei wählen sollen?

Weber: Wir sind politisch die einzige Alternative in der Stadt. Sonst wird sich in Ludwigshafen nichts ändern.

Mit wieviel Prozent rechnen Sie am 26. Mai?

Weber: Ich erwarte auf jeden Fall ein Ergebnis zwischen zehn und 15 Prozent. Möglicherweise sind es sogar mehr. Wir rechnen deshalb mit mindestens sechs bis neun Sitzen im Stadtrat. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.05.2019