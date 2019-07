Miniaturkunst in Grautönen

Ludwigshafen.Zwar regnet es, aber Helmut van der Buchholz führt unerschrocken, im Schutz eines Schirms, den Pinsel über die Außenwand des alten Schiffscontainers. Bald blickt von dort eines der charakteristischen Katzenkopf-Motive des Künstlers dem Betrachter entgegen – nicht sehr groß und gemalt in Schwarz, Weiß und Grau. Diese Nicht-Farben und gemäßigten Format-Dimensionen leiten auch die Ausstellung im Inneren des sogenannten Popup!Labs: „Klein & Farblos“ heißt die Schau der Gruppe Buero für angewandten Realismus, die noch bis zum Montag im Container auf dem Karl-Kornmann-Platz vor dem Kulturzentrum „dasHaus“ zu Gast ist.

Werke von 17 Künstlern

Zu sehen sind unter anderem Zeichnungen, Fotoarbeiten, Collagen und Lithografien, die von insgesamt 17 Künstlern geschaffen wurden. Zwei von ihnen stammen aus dem russischen Sotschi, zwei aus dem Saarland, der Rest aus Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg, wie van der Buchholz berichtet, der bei dieser Gelegenheit zugleich auch ein Jubiläum begeht: seinen 125. Atelierabend. Dazu gibt es Knabbereien, Getränke aus dem Kühlschrank, dessen Tür bei jedem Öffnen aus den Angeln fällt, und Musik aus van Buchholz’ Schallplattensammlung. Während der sich wieder hinaus in den Nieselregen wagt, rotiert etwa Strawinskys Ballettkomposition „Le sacre du printemps“ auf dem Plattenteller.

Am Schluss werde das Außen-Kunstwerk signiert „und dadurch wird der Container das Dreifache wert“, lacht van der Buchholz. „Da hat die Stadt dann schon einen Gewinn gemacht“, fügt er launig hinzu. Mitte Mai hatten Kulturbereichs-Leiter Dietrich Skibelski und Kulturbüro-Chef Fabian Burstein das Popup!Lab eröffnet, das gleichermaßen temporäre Spielfläche und unabhängiger kultureller Treffpunkt ist: Gruppen und kreative Pioniere aus Kunst und Kultur haben die Möglichkeit, die dunkelblaue Hülle kreativ mit Leben zu befüllen. Bei „Klein & Farblos“ hat nun etwa Künstler Mateo ein Ensemble von neun Blitzer-Bildern in – ausnahmsweise farbige – Autoskooter-Szenarios eingefügt. Besucherin Claudia Spieß aus Mannheim erkennt einige der Personen auf den Radarkamera-Aufnahmen wieder und verrät, dass der Künstler selbst „notorischer Radfahrer“ sei. Und auch zu der Dame, die eine Kegelkneipe im Hemshof geführt habe und deren Foto – mit einer Taube auf dem Kopf – Su Montaya in eines ihrer Werke integriert hat, kann die 49-Jährige absolut bestaunenswerte Geschichten erzählen.

Noch bis Montag zu sehen

Begleitet wird Spieß von Ute Müller, die in Kaiserslautern lebt und sagt: „Ich kenne das Buero schon sehr lange und bin immer wieder fasziniert, auf welche lustigen Ideen man kommen kann, die dann aber auch Horizont-erweiternd sind. Und das mag ich sehr gern. Immer mit einfachen Mitteln, aber immer auch mit Witz und einer Idee, über die man dann doch sehr viel nachdenken kann“, bringt die 53-Jährige die Buero-Qualitäten auf den Punkt.

Geöffnet ist die „Klein & Farblos“-Schau noch einmal am Samstag, 13. Juli, gegen 17.30 Uhr, und am Montag, 15. Juli, gegen 20 Uhr, jeweils nach einer „Germany’s Ugliest City“-Kultursommer-Radtour mit van der Buchholz.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019