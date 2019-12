Mischung aus Klassik und Jazz begeistert

Ludwigshafen.Wie der Weihnachtsbaum zum Fest gehört die übervolle Aula seit jeher zum Weihnachtskonzert des Geschwister-Scholl-Gymnasiums: „Wir hatten noch nie so viele Leute hier“, sagte die zweite stellvertretende Schulleiterin Jutta Fischer-Bergen bei der Begrüßung. Der Satz war doppelt zu verstehen, denn es kamen noch nie so viele Besucher, zudem haben noch nie so viele Musiker mitgewirkt. Eine genaue Zahl konnten Fischer-Bergen und die ebenfalls mitwirkende Musiklehrerein Ulrike Braun nicht nennen: „150, 180, vielleicht 200.“

Das Weihnachtskonzert ist für den Abiturjahrgang immer auch die letzte musikalische Veranstaltung an der Schule und für die fünfte Klassen die Premiere. Wobei es dieses Jahr erfreulich viele Neuzugänge im Bläserkurs, im Orchester, dem Chor und der Jazzband zu verzeichnen gab, wie Braun im Gespräch mit dieser Zeitung freudig verkündete: „Wir haben sehr viel Nachwuchs im Streichorchester.“

Der Zusammenhalt aller Schüler unabhängig ihres Jahrgangs kommt schon bei einem der ersten Stücke zum Ausdruck, als die 5b und der Grundkurs Musik aus dem Abiturjahrgang gemeinsam „Happy Xmas“ von John Lennon anstimmen.

Von Händels „Judas Maccabäus“ und Bachs „Bauernkantate“ über eine herrliche Kurzfassung von Mozarts „Zauberflöte“ für eine Violine bis hin zu Beethoven und Chopin reichte das klassische Repertoire. Im Jazzbereich standen Stücke von Charlie Parker, Duke Ellington und selbst New Orleans Jazz auf dem Programm. Angereichert wurde es mit zahlreichen Stücken unter anderem aus der populären Unterhaltungsmusik. Dabei konnten die Schüler ihr vielfältiges Können präsentieren.

So wie Aurelia Baur am Klavier, die mit Chopins Nocturne Nr. 20 brillierte. „Chopin muss man mit viel Gefühl zum Ausdruck bringen“, wie sie vor dem Konzert etwas aufgeregt im persönlichen Gespräch erzählte. Sie entlockte dem Piano beeindruckende Töne. Viele Schüler haben noch bis kurz vor dem Konzert Klausuren schreiben oder Projektarbeiten abliefern müssen. Für viele war der Auftritt beim Konzert die letzte schulische Anspannung. Das zweistündige Programm endete in einem fulminanten Finale mit einem Höhepunkt, als Schüler und Besucher gemeinsam Händels „Joy the world“ anstimmten – noch nie sang ein so großer Chor und noch nie gab es so viel Applaus. dle

