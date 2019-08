Mit 100 Sachen durch 30er-Zone

Ludwigshafen.Nach einer rasanten Verfolgungsjagd ist einem Mercedes-Fahrer auf der Pfingstweide die Flucht vor der Polizei gelungen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, sollte der Unbekannte am späten Mittwochabend in der Oppauer Straße kontrolliert werden, nachdem er mit quietschenden Reifen durch einen Kreisverkehr gefahren war. Die Polizisten schalteten Anhaltesignal und Martinshorn ein, was der Fahrer jedoch missachtete. Stattdessen erhöhte er die Geschwindigkeit und raste mit 100 Stundenkilometern durch die 30er-Zone in der Budapester Straße. In der Prager Straße mussten die Beamten die Verfolgung abbrechen, um niemanden zu gefährden. Hinweise unter Tel. 0621/963-22 22. jei

