Mit 21 Besuchern ausverkauft

Freinsheim.Das „kleinste Theater Deutschlands“ befindet sich in einem ehemaligen mittelalterlichen Wehrturm in der immer noch intakten rund 1,3 Kilometer langen Stadtmauer von Freinsheim: Das „Theader“, das sich entgegen jeder orthografischen Korrektheit mit einem „D“ statt einem „T“ zwischen den Vokalen schreibt, kann im Casinoturm im Süden des romantischen Weinstädtchens im Optimalfall gerade mal 21 Besucher empfangen – dann ist das kleine, aber gemütliche Schauspielhaus bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Seit elf Jahren gibt es in dem vermutlich mehr als 500 Jahre alten Casinoturm das intime „Theader“, das im Erdgeschoss mit einer kleinen „Theater-Bar“ die Besucher empfängt. Intendantin, oft auch Regisseurin und manchmal einzige Schauspielerin ist die in Speyer geborene Anja Kleinhans, die im benachbarten Diebesturm wohnt. Die 42-jährige Pfälzerin, die in Frankenthal ihr Abitur machte und eine fundierte schauspielerische Ausbildung nachweisen kann, war auch schon in Berlin und Bochum, Bruchsal und Essen künstlerisch aktiv.

„Spielen ab zehn Vorbestellungen“

Doch seit elf Jahren hat sie in ihrem kleinen „Theader“ in der illustren Stadtmauer des „pfälzischen Rothenburgs“ ihren Lebensmittelpunkt gefunden. Das Repertoire des Mini-Theaters ist auf mehr als 30 Stücke angewachsen – ernste und heitere, tiefgründige und mundartlich-derbe. Aber stets gibt es im Casinoturm professionelle Schauspielkunst, die Theaterbesucher werden ernst genommen. Und sie müssen „mitspielen“: Es kann nämlich vorkommen – so heißt es in einer Selbstdarstellung von Anja Kleinhans – „dass wir ausgebucht sind“ oder aber, dass die Vorstellung mangels ausreichenden Zuspruchs ausfällt.

„Wir spielen ab zehn Vorbestellungen“, beschreibt Anja Kleinhans den bescheidenen wirtschaftlichen Rahmen, der ohne öffentliche Zuschüsse nicht auszufüllen wäre. Im Sommer gibt es für Theaterbesucher mehr Platz, denn dann geht es mit dem Programm als Freilichttheater auf die Wiese vor dem Casinoturm. Dort findet dann der „Theader-Sommer Freinsheim“ statt – im vergangenen Jahr war mit der turbulenten Komödie „Pfälzer Waldweiberwildwechsel“ mit Eiben, Bitterorange und Feigen als Kulisse. Autor des Stücks mit Anja Kleinhans und Christine Wiebauer vom „Theater Bagage“ (Ludwigshafen) als Darstellerinnen war der aus Pirmasens stammende Michael Herl.

Das „kleinste Theater Deutschlands“ ist nicht der einzige Superlativ, den die Stadt Freinsheim an ihrer südlichen Ringmauer zu bieten hat: Nur einen Katzensprung vom „Theader“ entfernt befindet sich an der Stadtmauer das „Café Grand Malheur“ (Großes Unglück) – mit nur zwei Sitzplätzen an einem runden Tisch das kleinste Kaffeehaus der Welt. Wer dort Kaffee oder sonstwas trinkt, wird von Anja Kleinhans aus ihrem privaten Bestand versorgt – sofern sie denn zu Hause ist. Bezahlen muss man nichts – um eine Spende wird allerdings gebeten, die man in den Briefkasten der beiden Nachbarn Christiane Hopfer und Mark Spoelstra steckt. Die geben das Geld an eine Selbsthilfegruppe in Äthiopien weiter.

