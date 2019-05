Mit 2,6 Promille geflüchtet

Ludwigshafen.Unter erheblichem Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer in Ludwigshafen ein anderes Auto beschädigt und ist anschließend geflohen. Wie es in einer Polizeimeldung lautet, war der 32-jährige Mann am frühen Samstagmorgen in der Herderstraße unterwegs, als er im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug streifte. Anschließend fuhr er einfach weiter. Ein Zeuge alarmierte die Polizei und konnte auch das Kennzeichen des Flüchtigen weitergeben. Daraufhin wurde der Mann in der Innenstadt angehalten. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab: Der 32-Jährige war mit 2,6 Promille unterwegs. Sein Führerschein wurde einbehalten, eine Blutprobe entnommen. Den Schaden durch den Zusammenstoß schätzen die Beamten auf 4000 Euro.

