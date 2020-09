Mit 90 Jahren noch viel Elan

Ludwigshafen.Er kümmert sich um Warenbestand und Kataloggestaltung, bereitet die Gehaltszahlungen mit Prämiensystemen vor und hilft bisweilen sogar im Verkauf aus, wenn Stammkunden nach ihm fragen. „Er hat stets das große Ganze im Blick und ist der oberste Controller“, sagt Juniorchef Marcus Keller-Leist über den Seniorchef Edmund Keller, der vor wenigen Wochen 90. Geburtstag gefeiert hat. Ungeachtet seines Alters arbeitet er weiterhin täglich im Schuhgeschäft in der Ludwigstraße, das er 1954 von seinem Vater übernommen hat. Er ist auch deswegen eine Ausnahmeerscheinung, weil er seit 60 Jahren Vorsitzender des Ludwigshafener Einzelhandelsverbandes ist.

„Solange meine Gesundheit dies zulässt, mache ich weiter. Es macht mir Spaß. Ich will noch einiges für den Handel und die Stadt bewegen“, betont er, während seine wachen Augen aufblitzen. Den Vorsitz des Einzelhandelsverbandes wollte er hingegen schon vor Jahren abgeben, aber niemand wollte ihn übernehmen – und so viele Fachhändler wie ihn gibt es nicht mehr in der Innenstadt. „Früher gab es allein in der Ludwigsstraße acht Schuhgeschäfte“, erzählt er. Mittlerweile sind Leerstände unübersehbar.

Befürchtungen durch Corona

„Ein Kümmerer für die Innenstadt ist dringend notwendig“, lautet seine Forderung seit Jahren, die stets am fehlenden Geld der Verwaltung gescheitert ist. „Der Kümmerer muss engen Kontakt zu den Firmen und Vermietern halten, nur so können sich gute Geschäfte halten oder ansiedeln. Wegen Billigläden kommt niemand in die Innenstadt.“

Nach dem Stadtratsbeschluss zum Abriss des Rathauses-Centers sieht er ein großes Potenzial für die Ludwigstraße. „Sie liegt in der direkten Verbindung zwischen Rhein-Galerie und Berliner Platz.“ Früher hatte die Bismarckstraße die stärkste Frequenz, das wird sich in den nächsten Jahren ändern, so seine Prognose.

Auch die Corona-Krise habe den Einzelhandel stark getroffen. „Das wird für viele der Genickschlag sein, auch wenn das bei manchen noch nicht sichtbar ist“, befürchtet der erfahrene Kaufmann. Probleme hätten auch Filialisten in guten Lagen, die mit hohen Mietkosten kämpfen.

„Beim Umsatz haben wir Ende August wieder das Vorjahresniveau erreicht“, ist Keller indes ganz zufrieden mit der Entwicklung seines Geschäfts, das er mit seinem Adoptivsohn leitet. Dies liegt auch daran, dass er seit Jahrzehnten nicht nur auf gute Beratung der Kunden und Qualität bei der Ware achtet, sondern auch Neuerungen aufgeschlossen ist. Er zählte zu den Gründern der Fachgeschäft-Initiative „Top in LU“ und setzt seit langem auch auf das Online-Standbein. Als einziger hatte er vor 30 Jahren das Angebot genutzt, um sein Geschäft auf der städtischen Internetseite gegen eine kleine Gebühr zu präsentieren. Der Online-Handel vor allem mit Berg- und Wanderschuhen mache mittlerweile 40 Prozent des Umsatzes aus. Zudem ist sein Geschäft mit 15 Mitarbeitern einem digitalen Verbund mit anderen Händlern angeschlossen.

Gleichwohl ist das Warenlager in der Ludwigstraße enorm groß. Auf 600 Quadratmeter Lagerfläche hat das Geschäft insgesamt etwa 23 000 Damen- und Herrenschuhe vorrätig – zugänglich über eine enge Wendeltreppe über drei Etagen, die Keller erstaunlich flott nimmt. An einen Rückzug vom Geschäftsleben denkt der 90-Jährige, dessen Frau vor zehn Jahren gestorben ist, noch nicht. Generell möchte er es aber etwas ruhiger angehen lassen. „Ein Smartphone habe ich mir deshalb nicht zugelegt. Ich will mich dadurch nicht stören und ablenken lassen.“

