Mit „Anne“ für Notfälle gerüstet

Anzeige

Ohne Rücksicht auf Rippenbrüche

„Aber verletzt man den Patienten nicht, wenn man so fest auf den Brustkorb drückt? Nicht, dass etwa eine Rippe bricht und dadurch die Lunge verletzt wird“, fragt Semi Bouhlel. Der 16-jährige Schülersprecher der Anne-Frank-Realschule plus ist gleichzeitig Schulsanitäter und somit der erste Ansprechpartnern, wenn sich ein Klassenkamerad verletzt. „Es passiert häufig, dass man das Brustbein oder Rippen bricht. Aber darum kümmern wir uns im Krankenhaus. Wenn der Kreislauf nicht wieder hergestellt wird durch eine Herzdruckmassage, erleidet der Patient bereits nach drei Minuten irreparable Schäden am Gehirn“, sagt Anselm Gitt, der als Mitglied des Vereins „Herzinfarkt-Projekt Ludwigshafen“ die Aktion mit vorangetrieben hat.

Das überzeugt auch Bouhlel und seinen Schulkameraden Joshua Lohrrum, der ebenfalls in der Sanitäter-AG aktiv ist: „Bei uns in der Arbeitsgruppe sind etwa 30 Schüler ab der siebten Klasse, die von den Älteren geschult werden“, berichtet Lohrrum. Einen Kreislaufstillstand haben sie an ihrer Schule glücklicherweise bislang nicht erlebt, meist seien es eher kleine Schürfwunden, die sie verarzten müssten. „Aber ich finde es wichtig, zu wissen, was man im Notfall machen muss. Erste Hilfe sollte jeder können“, sagt Bouhlel.

Begeistert von der Aktion ist Rainer Fischer, Schulleiter der Integrierten Gesamtschule (IGS) Edigheim. Einer seiner Kollegen habe das Projekt mitinitiiert, berichtet er. „Wir haben an unserer Schule bereits eine Sanitäter-AG, die insbesondere bei Sportverletzungen Erste Hilfe leistet. Aber ich möchte, dass künftig alle unsere Schüler ab der fünften oder sechsten Klasse mit dem Reanimationssets Erste Hilfe lernen“, erklärt Fischer. „Das soll künftig auch fester Bestandteil des Unterrichts werden.“

Lehrer werden weitergebildet

Fast jede weiterführende Schule hat das Angebot des Vereins angenommen und erhält eine Torsopuppe und jeweils elf kleine Puppen, mit denen die Schüler im Klassenverband üben können, sowie einen Defibrillator. „Neulich hatten wir jedoch einen Patienten, der in einem Einkaufszentrum zusammengebrochen ist. Viele Helfer haben den Defibrillator gesucht und keiner hat eine Herzdruckmassage durchgeführt, was dem Patienten geschadet hat. Einen Defibrillator zu benutzen, kann helfen, aber das Wichtigste ist es, zu drücken. Und das können Sie mit den Puppen sehr gut üben“, sagt Gitt. Dafür können sich die Lehrer vom Verein schulen lassen. Auf die Frage, welche Lehrer daran Interesse hätten, geht auch die Hand von Rainer Fischer hoch.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.03.2018