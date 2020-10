Mit Auto überschlagen

Ludwigshafen.Schwere Verletzungen hat eine Frau bei einem Unfall in der Großwiesenstraße erlitten. Die Polizei teilte am Wochenende mit, dass die 29-Jährige am Freitag gegen 18.30 von Ludwigshafen in Richtung Altrip unterwegs war. In einer Linkskurve geriet der Wagen an die Fahrbahnbegrenzung, überschlug sich daraufhin mehrfach und kam schließlich in einem Gebüsch zum Stehen.

Vollsperrung nötig

Die 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich dort Hinweise, dass die Frau möglicherweise alkoholisiert war. Der Verdacht bestätigte sich: Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Daraufhin wurde ihr auch eine Blutprobe abgenommen.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro, es musste aus dem Gebüsch geborgen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Polizei die Großwiesenstraße komplett sperren.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020