Mit Bravour zur Doktorwürde

Ludwigshafen.„Fleiß und Emsigkeit“ zählten zu ihren Charakterzügen, wie Sparkassen-Chef und Doktorvater Thomas Traue in seiner launigen Laudatio hervorgehoben hatte. Aber würde Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) auch unter den gestrengen Augen und Ohren der im Europa Hotel versammelten Prüfungskommission bestehen und am Ende als „Dr. humoris causa“ in den erlauchten Kreis der „Närrischen Universität zu Gockelonien“ Einzug halten können? Sie konnte! Mit Humor-Bravour trug Steinruck ihre Promotionsrede vor und unterhielt damit die rund 100 Gäste glänzend, die „Göckel“-Präsident Jürgen Baader zum 46. Staatsempfang der „Närrischen Universität“ willkommen heißen konnte. Die OB ist „Dr. humoris causa“ Nummer 52 und – nach ihrer Amtsvorgängerin Eva Lohse – die zweite Frau, die sich mit dem Titel schmücken darf, den der Mundenheimer Karnevalverein „Munnemer Göckel“ seit 1974 verdienten Persönlichkeiten verleiht.

Ludwigshafener Loch Ness

Es erfülle sie „mit Ehrfurcht und Stolz“, zu dieser Disputation eingeladen worden zu sein, bekannte die Doktorandin, die sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit dem Fachgebiet der „Ludwigshafenologie“ verschrieben hat. „Im Grunde erkunde ich dieses Objekt seit 56 Jahren, ich bin ja ein Ludwigshafener Urgewächs und kenne so gut wie jede Ecke dieser Stadt“, merkte sie an.

Auf einen ganz speziellen dieser Orte konzentrierte sich auch ihre Promotionsrede mit dem Titel „Quo Vadis Berliner Platz? oder was Loch Ness und Ludwigshafen gemeinsam haben“. Um diesen Platz rankten sich seit einigen Jahren viele Mythen, wie Steinruck berichtete. „Ein Hochhaus, das Metropol soll entstehen“, indes: „Bisher findet man da nur eine Baustelle, ein graues Loch“. Vom Loch im Boden zum schottischen Loch Ness, in dem sich ein Wesen befinden solle, das keiner jemals gesehen hat, war es da nur einen närrischen Gedankensprung weit. Als Ergebnis ihrer wissenschaftlichen Analysen stellte die Humor-Doktorandin zukünftige Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für den Platz respektive die Baustelle vor – könnte doch dort etwa das lang ersehnte „Kombi-Bad“ gebaut oder das Loch als „Riesen-Mülleimer“ für illegal abgeladenen Unrat genutzt werden.

Musik und Tanz

Ebenso böte das Areal als „Open-Air-Tierpark“ Raum für die „in Ludwigshafen geschützten Tierarten: Ratten, Mäuse, Kakerlaken, Fledermäuse, Tauben, abgestürzte Adler und natürlich Göckel.“ Und wie wäre es damit, einen Untergrund-Bahnhofs mit dem beredten Namen „Ludwigshafen 51“ zu errichten? Unter herzlichem Applaus durfte Steinruck hiernach von Dekan Gerd Nuber und Präsident Baader mit Doktorhut und Ehrenurkunde die Insignien ihrer akademischen Würde entgegennehmen.

Das Rahmenprogramm des auch kulinarisch genussreichen Empfangs gestalteten „Göckel“-Senator Peter Arnold am Keyboard sowie die Aktivengarde und Tanzmariechen Lea Mack mit ihren Tanzdarbietungen. Einen hinreißenden Gastauftritt bescherte zudem auch Humoristin Jutta Hinderberger, alias „Kättl Feierdaach“, den Gästen.

