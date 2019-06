Mit dem Fahrrad von einer Orgel zur nächsten

Ludwigshafen.Warum nicht Orgelmusik mit sportlicher Betätigung verbinden? Diese Frage war die Grundidee für die Konzerte des Vereins für Orgel- und Kirchenmusik St. Joseph (Rheingönheim) und St. Michael (Maudach). Beide Kirchen gehören zur Pfarreiengemeinschaft Hl. Katharina von Siena.

„Wir haben vor etwa zehn Jahren überlegt, welche innovativen Dinge man veranstalten könnte, die mit Orgelmusik verbunden sind“, sagte Dekanatskantor Georg Treuheit. Das Ergebnis: Zuerst ein 20-minütiges Konzert in Maudach, dann mit dem Fahrrad weiter nach Rheingönheim, wo ein zweites Konzert stattfindet. „Das Schöne daran ist, dass man Orgelmusik in einem unkonventionellen Rahmen erleben kann“, fügte Treuheit hinzu, der bei beide Konzerten spielte.

Instrument von Traditionsfirma

Für Musikfreunde besonders interessant ist der unterschiedliche Klang der beiden Instrumente: Ist die Maudacher eine traditionelle barocke, zählt die Rheingönheimer zu den Romantik-Orgeln. Außerdem handelt es sich beim Rheingönheimer Exemplar um eine Besonderheit, nämlich um ein Werk der traditionellen Bonner Firma Klais, deren Modelle über den ganzen Globus verteilt sind. 1940 gebaut, stand sie zuerst in der Kirche St. Maria auf dem Hemshof. 2007 wurde das Gebäude an die griechisch-orthodoxe Gemeinde verkauft, bei der Orgelmusik keine Rolle spielt. Als neues Heim für die Klais-Orgel wurde St. Josef ausgewählt, wo sie aus Platzgründen einen neuen Prospekt bekam, der stilistisch an das Kirchengebäude angepasst wurde. Ihre Einweihung fand 2011 statt, seitdem erfreuen sich die Rheingönheimer am großartigen Klang der Orgel.

„Wir haben den Verein gegründet, da wir der Meinung sind, Orgelmusik braucht dringend Förderung. Darum veranstalten wir fünf bis sechs Konzerte im Jahr“, sagte Markus Trescher, Vorsitzender des Vereins, der ebenfalls den Weg zwischen den Kirchen mitradelte. Etwa 30 Musikfreunde nahmen teil. „Mir macht beides Spaß: Musik und Radfahren. Ich fahre jeden Tag sechs Kilometer, außerdem bin ich Mitglied im Kirchenchor“, sagte Eugen Förster aus Maudach.

Auf dem Programm standen Werke von Bach, Lieder zum Mitsingen wie „Die beste Zeit im Jahr ist mein“ von Martin Luther, Improvisationen zum Thema Natur von Georg Treuheit selbst – und einem bombastischen Finale in D-Dur von Louis Vierne. Kge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019