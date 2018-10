Mit Elektroschockpistole auf Streife

Ludwigshafen.Bei der Polizei in Ludwigshafen kommen ab sofort sogenannte Distanz-Elektroimpulsgeräte (DEIG) zum Einsatz. Wie ein Sprecher des Präsidiums Rheinpfalz gestern mitteilte, werden die Polizeiinspektionen 1 und 2 nach und nach mit jeweils vier dieser Elektroschockpistolen ausgestattet. „Die sogenannten Taser werden ab sofort beim Streifendienst von speziell geschulten Beamten im Stadtgebiet Ludwigshafen mitgeführt“, hieß es in einer Mitteilung. Demnach seien in der Chemiestadt bislang rund 30 Polizisten im Umgang mit den Waffen ausgebildet worden.

„Die Kollegen haben große Erwartungen an die Taser und hoffen auf deren deeskalierende Wirkung“, so der Sprecher. Diese Effekte seien bei einem einjährigen, wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt in Trier eindrucksvoll erprobt worden. Dort seien die Elektroschockpistolen bei insgesamt 30 Einsatzlagen genutzt worden. In 21 Fällen sei es bereits ausreichend gewesen, den Einsatz des DEIG anzudrohen, um einen Angriff abzuwenden.

In lediglich sechs Fällen musste nach Angaben des Innenministeriums eine Person mit dem Taser aus der Distanz beschossen werden, in vier Fällen wurde das Gerät in direktem Kontakt mit dem Körper eingesetzt. Die Betroffenen wurden unmittelbar im Anschluss medizinisch begutachtet. In keinem Fall konnten medizinische Auffälligkeiten festgestellt werden. „In den nächsten Wochen werden nun erste Erfahrungen im Streifendienst in Ludwigshafen gesammelt“, so der Sprecher.

Spezielle Einsatz- sowie Aus- und Fortbildungskonzepte für den Umgang mit den neuen Waffen sollen den Polizeikräften Handlungs- und Rechtssicherheit geben. Die Vorgaben für den Einsatz der Taser verbieten demnach eine Anwendung gegen Personen, die als herzkrank bekannt, erkennbar schwanger oder dem Eindruck nach noch keine 14 Jahre alt sind. Rheinland-Pfalz ist das erste Land, das die DEIG im Streifendienst einsetzt. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018