Mit kreativen Ideen gegen den Leerstand

Ludwigshafen.Der Innenstadtbereich ist das soziale Zentrum einer Stadt. Hier treffen sich Menschen, versorgen sich mit Gütern und Dienstleistungen. Zumindest war das lange Jahre so. Heute hasten sie vorbei an verrammelten Schaufenstern, viele ehemaligen Geschäfte stehen leer oder es dominieren unzählige Backshops, Billig-, und Goldankaufläden. Grund dafür ist ein tiefgreifender Strukturwandel infolge der Digitalisierung. Wie kann man die Innenstadt wieder attraktiver machen? Diese Frage möchte die IHK Tischrunde jetzt mit einem Leerstandsfestival beantworten. „Nukleus“ nennt der Vorsitzende der IHK-Tischrund Mathias Berkel dieses Event. Dazu haben die Macher ein ehemaliges Optikergeschäft in der Bismarckstraße für einen Monat zur Kulturbühne umfunktioniert. Vorträge, Talks, Walks, Ausstellungen, Meetings, Austauschrunden soll es dort einen Monat lang geben. „Wir wollen Vorschläge erarbeiten, wie die Leerstände beseitigt werden können“, so Berkel und nennt auch schon einen Ansatz. „Arztpraxen aus Wohnräumen sollten ins Erdgeschoss umziehen, dafür könnten Wohnungen entstehen.“ Das Programm zusammengestellt haben die Macher von „wow“, die bereits mit einem ähnlichen Kulturfestival die Innenstadt beleben konnten. „Schwerpunkt jetzt ist nicht die Kultur, sondern die Stadtentwicklung,“ verdeutlichte der Projektleiter von Nukleus Eric Seitz.

Eintritt ist frei

60 Events wird es geben, 80 Akteure, vier Ausstellungen, zwölf Vorträge, zwölf Talkrunden, fünf Workshops, Konzerte und vier Stadtrundgänge sind dazu geplant. Ludwigshafen ist kein Einzelfall. Viele Innenstädte haben es in der Vergangenheit versäumt, sich zukunftsfähig aufzustellen und stehen vor großen Herausforderungen. Aus neun Städten mit ähnlichen Problemstellungen konnten Experten gewonnen werden, um Lösungsvorschläge zu erarbeiten. „Diese wollen wir dann der Politik übergeben.“ Jedenfalls haben Mathias Berkel und Eric Seitz diese Vorstellung. Sicherlich wenden sich die einzelnen Veranstaltungen mit fachspezifischen Themen an Spezialisten, „doch auch die Bürger, die Passanten sind eingeladen sich zu beteiligen“, fügten beide hinzu.

Start der Eventreihe ist am kommenden Freitag mit einer Kunstausstellung und Musik von DJ Pillow. Bis Donnerstag 31. Oktober wird dann an nahezu jedem Tag etwas geboten sein. Aber auch Konzerte wie eine Club Lounch der Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz oder Theaterabende sollen Lust auf „Best Practice“ machen. „Nukleus lädt alle Menschen zum Mitmachen ein und wird zeigen, dass wir eine dynamische Stadtgesellschaft sind,“ sagte der Geschäftsführer der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft Lukom Michael Cordier. Das Motto der Veranstaltungsreihe lautet nicht umsonst „Es ist deine Stadt, mach was draus“. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. ad

