Mit Messer hantiert

Anzeige

Ludwigshafen.Eine Person, die auf dem Berliner Platz mit einem Messer herumspiele – diese Meldung ging am frühen Abend bei der Polizei ein. Wie es in einer Pressemitteilung von gestern heißt, trafen die Beamten dann vor Ort auf einen 30-Jährigen, der in der Tat mit einem Butterfly-Messer hantierte. Außerdem hatte er in seinem Rucksack ein sogenanntes Faustmesser. Da beide Gegenstände verboten sind, musste der Mann sie an die Beamten aushändigen.

Als sie am Samstagabend die Personalien des polnischen Staatsbürgers überprüften, stellten sie außerdem fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Er kam daraufhin in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal. Bezüglich der Messer müsse er sich auf ein Ermittlungsverfahren einstellen, hieß es von der Polizei. fab