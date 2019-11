Mit Mozart durch den Trauermonat

Arien und Rezitative von Mozart: Sopranistin Miah Persson. © dpa

Mozart passt zum November wie eine Dur-Tonart zu einem Requiem. Und natürlich liegt genau darin der Reiz einer solchen Verbindung, wie sie jetzt beim Sinfoniekonzert im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus eingegangen wurde. Das Freiburger Barockorchester und Kristian Bezuidenhout am Hammerflügel setzten dem Trauermonat mit Mozart beschwingte Leichtigkeit und Fröhlichkeit entgegen.

Keine Spur von Trübnis. Das mochte gelegentlich auf Kosten des Tiefsinns gehen, der sich bei Mozart etwa in überraschenden Wendungen zeigt. So hatte Bezuidenhout am historischen Instrument gerade im C-Dur-Klavierkonzert (KV 503) durchaus Mühe, sich als Solist gegen die wacker aufspielenden Bläser mit Flöte, Oboen, Hörnern und Fagotten sowie gegen Pauken und Trompeten zu profilieren. Viel Raum für subtile Feinheiten war da nicht.

Im ersten Klavierkonzert A-Dur (KV 414) gelang das dagegen noch gut. Der obertonreiche, in den höheren Lagen silbrig und in den Mittellagen eher hölzern klingende Hammerflügel konnte mit perlenden, trocken hingetupften Tönen und harfenähnlichen Glissandi punkten. Das Freiburger Barockorchester setzte das Soloinstrument mit höflicher Diskretion in Szene. Die knackigen Hornstöße im Finale insinuierten jagdähnliche Aufbruchstimmung.

Festliches Gepräge

Unter der Begleitung von Orchester und Klavier gab Miah Persson dieser Mozart-Gala ein festliches Gepräge. Mit ihrer vibratoreichen, in den Vokalen abgedunkelten und zu unzähligen Ausdrucksnuancen fähigen Stimme zog die schwedische Sopranistin einen Bühnenkreis um sich, in dem sie mehrere Opernausschnitte inszenierte. Gesanglich und körpersprachlich fand die Sopranistin zu überzeugenden Anverwandlungen der jeweiligen Rollen, etwa der Gräfin Almaviva aus dem „Figaro“.

Mozarts „Abendempfindung“ gab Persson mit sicherem Gefühl für die romantische Stimmung dieses Liedes wieder. Nach der sanguinischen Festspielrasanz ein Moment von inniger Poesie. urs

