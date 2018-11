Mit Pistole bedroht

Ludwigshafen.Zwei Männer sind auf der Rheinschanzenpromenade überfallen und ausgeraubt worden. Nach Polizeiangaben von gestern waren sie am Montag gegen 13 Uhr unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke unterwegs, als sie von zwei Unbekannten mit einer Pistole bedroht wurden. Die Täter forderten die Opfer auf, ihre Geldbeutel herauszugeben. Mit der Beute, insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld, flüchteten sie in Richtung Innenstadt. Beide Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Der erste Mann ist etwa 1,80 Meter groß und sehr kräftig. Er hatte einen Bart und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der zweite Angreifer soll etwa 1,90 Meter groß sein und eine helle Jacke mit Kunstfell an der Kapuze getragen haben. Zeugen sollen sich unter Telefon 0621/963-27 73 bei der Polizei melden. jei

