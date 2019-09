Mit Pistole Nachbarin bedroht

Ludwigshafen.Ein Streit zwischen Nachbarn hat einen Polizeieinsatz in der Hauptstraße ausgelöst. Zeugen hatten die Ordnungshüter am Sonntag gegen 14 Uhr alarmiert, weil ein 45-Jähriger mit einer Pistole im Haus herumlaufen würde und die Waffe auf eine 48-jährige Bewohnerin gerichtet habe. Beamte konnten den Mann in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen. Bei ihm fanden sie zwei sogenannte Anscheinswaffen, eine Pistole und ein Gewehr, die echten Waffen täuschend ähnlich sahen. In der Wohnung wurden zwei Töpfe mit Cannabispflanzen und eine geringe Menge Marihuana entdeckt.

Ein Alkoholtest bei dem 45-Jährigen ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019