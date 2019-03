Mit Schallwellen gegen Flammen

Ludwigshafen.Wasserlose Feuerlöscher, Putzmittel aus Efeublättern und eine Diebstahlsicherung für Bienenvölker: Jede Menge pfiffige und kuriose Ideen haben die 53 Teilnehmer des 54. Landeswettbewerbs „Jugend forscht“ in den vergangenen Wochen entwickelt. Diese Woche wurden die Ergebnisse der Jungforscher bei der BASF in Ludwigshafen der Öffentlichkeit vorgestellt. Insgesamt 40 Projekte haben die Nachwuchsentwickler auf die Beine gestellt.

Jonas Mannweiler und Philipp Salm haben im vergangenen Jahr den Landessieg bei „Jugend forscht“ erringen können. Die beiden 15-Jährigen besuchen das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt. Wie im Vorjahr befasst sich ihr Projekt mit dem Löschen von Feuer durch Schallwellen. „Wir komprimieren den Schall auf einen bestimmten Punkt und können so eine stärkere Druckwelle erzeugen“, erklären die zwei. Mit ihrer Forschung sind die beiden Neustädter noch lange nicht am Ende: „Wir wollen noch besser verstehen, wie und warum Schallwellen Feuer löschen“, berichten sie.

Nach dem Feuer ist vor dem Aufräumen. Hier könnte das Projekt von Paul Lindig und Lars Flick vom Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium in Ludwigshafen helfen. Sie haben ein Putzmittel entwickelt, welches mithilfe von Efeublättern Oberflächen von Objekten versiegelt. „Auf dem Efeublatt ist eine Wachsschicht. Diese lässt Wasser und Schmutz abperlen“, erklären die Ludwigshafener. Mit einer einfachen Methode lässt sich die Schicht vom Blatt lösen und in einer Flüssigkeit binden. „Es gibt bereits Putzmittel auf dem Markt, die den gleichen Effekt versprechen, aber unseres ist natürlich und nicht chemisch“, so Flick.

1430 Bewerber

Gleiches gilt für das Projekt von Hannah Bühringer. Die 19-Jährige besucht das Pamina-Schulzentrum in Herxheim. Sie hat sich gefragt, warum Samen im Winter ruhen und erst im Frühling keimen. Mit Apfelkernen und Chemikalien aus der Schule konnte sie nachweisen, dass ein temperaturabhängiger und ein hormoneller Mechanismus dafür verantwortlich sind. „Mit Schulbiologie hat das nicht mehr viel zu tun“, erzählt Bühringer lachend.

Durch die Schule ist Tim Schlindwein vom Otto-Hahn-Gymnasium in Landau auf die Idee gekommen, eine Diebstahlsicherung für Bienenvölker zu entwickeln. Dem Betreuer der Schul-Imker-AG wurden Teile seines Volkes gestohlen. „GPS-Sensoren erschweren mittlerweile den Diebstahl ganzer Völker“, erzählt der 15-Jährige. „Aber auch Teile eines Volkes können lohnende Ziele sein“. Um das zu verhindern, hat er ein System entwickelt, das die Temperatur um das Volk herum misst. Sinkt die Temperatur, schlägt es Alarm.

1430 Teilnehmer haben sich für „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ beworben. „Das ist eine Steigerung zum Vorjahr“, berichtet BASF-Sprecherin Verena Lilge. Seit 1966 richtet die BASF den Landeswettbewerb aus. „Mehr als 30 ehemalige Teilnehmer arbeiten heute im Unternehmen.“ labj

