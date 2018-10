Mit Schere bedroht

Ludwigshafen.Ein Unbekannter soll gestern im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide Passanten mit einer Gartenschere bedroht haben. Wie die Polizei berichtete, meldeten Zeugen den Mann gegen 13.50 Uhr, weil er in der Kranichstraße mit Steinen werfen, Fahrräder umstoßen und herumschreien würde. Dabei sei er mit einem Anwohner in Streit geraten, der gerade in seinem Garten arbeitete. Diesem entwendete der Randalierer eine Gartenschere und lief drohend damit herum. Beim Eintreffen der Polizei war der Täter allerdings nicht mehr anzutreffen. Eine sofort eingeleitete Suche, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb erfolglos.

Der Unbekannte soll zwischen 17 und 20 Jahre alt sein, das dunkle Haar sei an der Seite kurz rasiert und oben länger (Undercut). Gekleidet war der junge Mann zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen, dreckigen Kapuzenjacke, schwarzen Jeans und ebenfalls schwarzen Turnschuhen. Auf Nachfrage sagte ein Polizeisprecher, dass geprüft werden müsse, ob das Verhalten des Mannes überhaupt eine strafrechtliche Relevanz habe, oder ob die Darstellung nicht dramatischer gewesen sei als der tatsächliche Sachverhalt. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018