Mit Stimmkraft durch die Musikgeschichte

Ludwigshafen.Von Klassik über Musical zum Pop. Vom Dach der Welt über den Regenbogen bis an den „Moon River“: Das 51. Gala-Konzert für Seniorinnen und Senioren der Stadt Ludwigshafen im Pfalzbau nahm sein Publikum mit auf eine klang- und glanzvolle Reise durch die vielfältigen stilistischen Landschaften der Musikgeschichte.

Mit fast 1300 Besuchern war die Veranstaltung mit den Chören des BASF-Gesangvereins – unter Gesamtleitung von Wolfgang Sieber – auch in diesem Jahr wieder ausverkauft. „Es ist toll, dass Sie so zahlreich gekommen sind“, richtete Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) das Wort an die Besucher. Das jährliche, ehrenamtlich organisierte Konzert der BASF-Chöre sei „ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender von Ludwigshafen“, betonte sie.

Ebenso freute sich Sylvia Weiler, bei der BASF verantwortlich für die Werkvereine, über die auch im 51. Jahr der Veranstaltung anhaltende positive Resonanz: „Ohne Sie, ohne Ihr Interesse, könnte auch dieses Konzert heute nicht stattfinden“, adressierte sie an das Publikum. Für den starken Zuspruch des Gala-Konzertes gibt es auch musikalische Gründe: Den Männerchor, den gemischten Chor und schließlich die „Swinging People“ – ein modernes Ensemble, das in diesem Jahr sein 20. Jubiläum feiert.

Der Männerchor bestach mit Stimmkraft bei Hanne Hallers „Vater unser“ oder „Die Rose“ von Amanda McBroom. Die „Swinging People“ überzeugten mit Eleganz bei den Stücken: „Über sieben Brücken“, „Hinter dem Horizont“ oder „Top of the World“. Der Gemischte Chor bewies seine Qualität mit Liedern wie „Over The Rainbow“, der „Schiwago-Melodie“ und Stücken aus dem „Mary Poppins“-Musical.

Kunstvolle Akzente setzte zudem Sopranistin Steffi Sieber-Christ – die Schwester von Chordirektor und Pianist Wolfgang Sieber – die unter anderem mit dem „Vilja-Lied“ aus Franz Lehárs Operette „Die lustige Witwe“ und Georges Bizets „Habanera“-Arie aus „Carmen“ reüssierte.

Das große Finale bestritten die drei Ensembles gemeinsam, mit dem von Wolf Vogel getexteten und von Wolfgang Sieber komponierten „Abschiedslied“. Darin heißt es: „Doch eines bleibt, dies ist gewiss: wir sollten uns bald wieder seh’n.“

52. Ausgabe steht schon fest

Der Termin für dieses Wiedersehen ist schon terminiert: Am 10. November 2019 findet das 52. Gala-Konzert für Senioren statt. Vielleicht werden dann auch wieder Ulla Germann (80), Helga Mattis (73) und Elfriede Steitz (75) unter den Besuchern zu finden sein, die gemeinsam im Seniorenwohnhaus „Otto Metz“ im Stadtteil Süd leben. „Ganz große Klasse“, urteilte Ulla Germann über das Konzert: „Für die Älteren war das was Schönes – und preiswert.“ Bereits seit 20 Jahren besuche sie die Gala-Konzerte, bei denen man immer auch vielen Freunden und Bekannten begegne, berichtete Helga Mattis. „Es ist eigentlich ein Familientreffen“, sagte sie. mav

