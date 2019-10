Mit Waffe zugeschlagen

Ludwigshafen.Ein unbekannter Räuber hat bei einem Kiosküberfall einer Verkäuferin mit der Waffe auf den Kopf geschlagen. Dadurch löste sich ein Schuss in Richtung Decke. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, handelte es sich wohl um eine Schreckschusspistole. Der Räuber hatte um 12 Uhr den Laden in der Heinrich-Heine-Straße betreten und unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Durch den Schlag auf den Kopf erhielt die 66-jährige Angestellte eine blutende Platzwunde. Der Täter bekam Scheingeld in unbekannter Höhe und flüchtete mit einem dunklen, gemusterten Rucksack. Er ist etwa 1,80 Meter groß, circa 20 bis 25 Jahre alt, trug einen dunklen Kapuzenpulli und Jeans mit braunem Gürtel. Sein Gesicht hatte er mit einem Tuch und Sonnenbrille verdeckt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden – unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwighafen.k1.kdd@polizei.rlp.de. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.10.2019