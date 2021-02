Mit Waffen bedroht

Ludwigshafen.Ein 19-Jähriger und seine 21 Jahre alte Freundin sind im Bereich des Lutherplatzes von drei bewaffneten Unbekannten bedroht worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, liefen die beiden am Montagabend gegen 20 Uhr die Kaiser-Wilhelm-Straße entlang, als der 19-Jährige mit einem Mann in Streit geriet. Dieser verfolgte das Paar daraufhin in Richtung Lutherplatz. Dort hielt plötzlich ein dunkelfarbiger VW Golf vor dem 19-Jährigen und zwei weitere Männer stiegen aus. Die drei zückten eine Schusswaffe, eine Machete und ein Messer und bedrohten den jungen Mann. Bei einer folgenden Rangelei wurde er leicht an der Hand verletzt.

Ein 32 Jahre alter Restaurantmitarbeiter, der auf den Vorfall aufmerksam wurde, zeigte Zivilcourage, griff sich einen Besenstiel und lief auf die Angreifer zu. Diese flüchteten daraufhin laut Polizei. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0621/963-21 22 entgegen. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.02.2021