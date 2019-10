Mit Zetteltrick Zutritt verschafft

Ludwigshafen.Mit dem Zetteltrick sind Betrüger in die Wohnung einer 72-Jährigen gelangt. Wie die Polizei mitteilte, klingelte eine Frau bei der Seniorin in der Budapester Straße und gab an, einer Bekannten eine Nachricht hinterlassen zu müssen. Dafür benötige sie Zettel und Stift.

Die Bewohnerin ließ die Fremde herein. Kurz darauf kam eine zweite Unbekannte, die auch etwas auf einen Zettel schreiben wollte. Beide Frauen drängten die 72-Jährige in die Küche. Möglicherweise war in dieser Zeit noch eine weitere Person in der Wohnung. Die Frauen, die schließlich verschwanden, hatte die 72-Jährige immer im Blick. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar. jei

