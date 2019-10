Mitarbeiter einer Gaststätte verletzt

Ludwigshafen.Ein 58-jähriger Mitarbeiter einer Vereinsgaststätte in Ludwigshafen ist bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem betrunkenen Gast verletzt worden. Er musste laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 41-jährige Gast sollte in der Nacht zum Sonntag der Gaststätte verwiesen werden, weigerte sich jedoch. Auch gegenüber der Polizei habe er sich aggressiv verhalten, teilten die Beamten mit. Daher wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Ein weiterer Gast bekam einen Platzverweis, da er sich in den Polizeieinsatz eingemischt hatte. lor

