Mobbing, Roboter und Heimat

Anzeige

Ludwigshafen.Mobbing im Internet, EU-Krisen, autonome Waffensysteme und Dialekt als Sprache der Heimat – eine breite Palette an Themen bietet das Studium Generale der Hochschule Ludwigshafen im Sommersemester an. Die Vorlesungen werden dienstags von 16 bis 17.30 Uhr in der Aula (Ernst-Boehe-Straße) gehalten und sind für alle Interessierten offen. Den Auftakt macht am 20. März Marcel Dickow von der Stiftung Wissenschaft und Politik (Berlin). Unter dem Titel „Aufmarsch der Roboter“ referiert er über autonome Waffensysteme. Psychologische Sichtweisen zum Altern stellt Hans-Werner Wahl von der Universität Heidelberg am 27. März vor. Über die Digitalisierung der Arbeitswelt berichtet Deltef Zühlke, Vorstandsvorsitzender der Technologie-Initiative SmartFactory KL, am 10. April.

Der Mannheimer Wissenschaftler und Kabarettist Hans-Peter Schwöbel beleuchtet das Thema Heimat und Dialekt am 17. April. Konstanze Marx von der Universität Mannheim berichtet am 24. April unter dem Stichwort Cybermobbing, wie sich Hass virtuell entlädt. Zu den weiteren Referenten zählt am 29. Mai Harald Dreßing vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (Mannheim). ott