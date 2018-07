Modenschau und Musik

Anzeige

Klein angefangen haben auch die Mitglieder der Seniorenband. „Ich konnte am Anfang nur ein bisschen Gitarre spielen, da ich in der Jugend etwas geübt hatte“, sagte Bandleader Bernhard Linkenbach. „Manche von uns haben noch nie ein Instrument in der Hand gehabt. Unser Schlagzeuger hat extra Unterricht genommen. Manches läuft noch holprig, aber es macht jede Menge Spaß.“ Das Durchschnittsalter der Band liegt bei 60 bis 65 Jahren – jünger als das der Rolling Stones. kge

