Module mit Liebe zum Detail

Ludwigshafen.„Wir haben das erste Mal bei der langen Nacht der Modelleisenbahn mitgemacht. Es war ein absoluter Erfolg. Über 200 Gäste kamen in unseren umgebauten Keller mit Wohnzimmeratmosphäre und haben sich für die H0 Modelleisenbahnen und unsere imposanten Landschaften interessiert. Vielleicht bekommen wir auch zwei neue Mitglieder“, erzählte Dominik Beetz, Vorsitzender des Mundenheimer Modellbahnclubs IMVA, die „Interessengemeinschaft Moderner Verkehrsmodell-Anlagenbauer 1978 Vorderpfalz.“

Seit 2009 gibt es die lange Nacht der Modelleisenbahn im Saarland. Am Samstag beteiligten sich daran 21 Clubs – erstmals auch in der Pfalz und in Nordbaden. So konnten die Besucher in das eher in die Jahre gekommene Hobby Modelleisenbahn schnuppern und sehen, was die rund acht Aktiven der insgesamt 20 Mitglieder alles können.

„Mich persönlich begeistert am Eisenbahn-Modellbau, dass es vielfältige Tätigkeiten gibt. Das ist ein Hobby, bei dem man sich ausleben kann. Man arbeitet mit Holz, Styrodur, dem Computer und der Eisenbahntechnik. Dann kann man beim Gestalten des Landschaftsbaus seiner Kreativität freien Lauf lassen“, schwärmte Beetz.

Ein Ausgleich zum Lernen

„Der Verein ist Bestandteil meines Lebens. Ich bin schon seit 39 Jahren Mitglied, habe bereits neun Module gebaut und fahre auch privat gerne mit dem Zug“, ergänzte Herbert Schlag (64), zweiter Vorsitzender des Clubs. „Ich möchte gerne die Eisenbahnstrecke von München nach Verona nachbauen. Bis Bozen habe ich mit meinen Eltern in den Urlauben schon alle wichtigen Bahnhöfe besucht. Momentan baue ich am Brenner“, erzählte Thore Ehmann (14), das jüngste Clubmitglied. „Modellbau ist der Ausgleich zum Lernen“, ergänzte der Neuntklässler des Theodor- Heuss-Gymnasiums.

Da der Verein sein 40-jähriges Jubiläum feiert, gab es gestern auch noch einen Tag der offenen Tür. Auf der 15 Meter langen Anlage fuhren zehn historische und moderne Züge – vom Adler bis zum ICE, ein BASF-Güterzug und auch ein österreichischer Eurocity. Das Bahnidyll durch Mitteldeutschland mit Wiesen und Bäumen präsentierte sich bunt und vielfältig. So ratterten die Züge an einen Friedhof, einem Bauernhof, dem Angler am Teich, der Schnapsbrennerei und einem Zirkus-Winterquartier vorbei.

„Was die Anlage so flexibel macht, sind unsere 100 mal 30 Zentimeter großen Module. Davon haben wir insgesamt 40, die auch in Regalen lagern. Wir können sie immer wieder neu kombinieren, so dass es nie langweilig wird“, sagte Beetz, der die Anlage sogar mit dem Handy steuern kann.

Viel Freude hatten besonders die Kinder an der analogen Anlage mit zwei Bahnen und Tunneln mit Dorfidyll. „Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es macht richtig Spaß die Bahnen mit dem Schalter fahrenzulassen“, sagte Raphael Hesse (7). Auf einem Schemel stehend, konnte sein Bruder Christof (4) viel besser sehen, wie der Zug aus dem Tunnel kam. „Toll“, sagte der Junge, dessen Augen so richtig leuchteten.

Mama Rose Hesse freute sich mit ihren Buben. „Wenn die Kinder Eisenbahnen sehen, dann sind sie glücklich. Ich finde auch die Idee des Clubs gut, das am Abend zu zeigen. Tagsüber gibt es so viel zu erledigen, und das schöne Wetter lockt nach draußen. Ein schöner Abschluss ist dann die Modelleisenbahn“, urteilte die 44-Jährige.

Es gab auch eine Schmalspur-Waldbahnanlage in H0 E von Gerd Ziller aus Böchingen und Bernd Irion aus Deißlingen zu sehen, die ihr Hobby als „Puppenstube für Männer“ bezeichneten. Für einen Augenschmaus sorgte Dieter Karsch von den Modellbahnfreunden Neckar-Bergstraße mit seiner zehn Meter langen, teilweise doppelstöckigen Anlage mit Museumsbahnsteig, Industrieanlagen, Hafen mit Schiffen und einem Steinbruch. „Erst als ich in Rente war, habe ich mit dem Bau der Modellbahnanlage begonnen. Vorher habe ich nur die Eisenbahnen gesammelt“, sagte der 83-jährige Bauingenieur aus Weinheim.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018