Möbelstück gestohlen

Ludwigshafen.Aus dem Flur eines Hauses in der Fürstenstraße haben zwei junge Männer ein kleines Schränkchen gestohlen, das auf einem Handwagen stand. Nach Polizeiangaben von gestern bemerkte der 44-jährige Besitzer am Donnerstag gegen 22.15 Uhr den Diebstahl. Als er die Tätern ansprach, ergriffen diese die Flucht in Richtung Rheingönheimer Straße. Dabei fiel das Möbelstück vom Wagen und wurde beschädigt. Die Täter sind etwa 20 Jahre und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer trug eine rote Jacke, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 bei der Polizei zu melden. ott

