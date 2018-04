Montag Beerdigung von Walter Frosch

Die Trauerfeier für den ehemaligen Fußballprofi Walter Frosch fand am vergangenen Samstag vor rund 500 Trauergästen in Hamburg-Ohlsdorf statt - die Beerdigung ist für den kommenden Montag, 9. Dezember, 12 Uhr, auf dem Friedhof in Rheingönheim vorgesehen. Dort soll der am 23. November im Alter von 62 Jahren in seiner Wahlheimat gestorbene Frosch seine letzte Ruhestätte finden. Er war Spieler

...

Sie sehen 47% der insgesamt 848 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2013