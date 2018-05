Moralischer Sieg für Helmut Kohl - aber kein Geld für seine Witwe

Anzeige

Köln/Ludwigshafen.Direkt unter einer Statue von Sankt Nikolaus verkündete die Vorsitzende Richterin Margarete Reske am Dienstag ihr Urteil im Fall Altkanzler Helmut Kohl gegen Buchautor Heribert Schwan. Dennoch gab es für die - nicht anwesende - Witwe Maike Kohl-Richter (54) keine Geschenke: Die Millionen-Entschädigung, die ihr Mann vergangenes Jahr erstritten hatte, ist mit seinem Tod erloschen. Das Geld habe in diesem Fall dazu dienen sollen, ihm für die Verletzung seines Persönlichkeitsrechts Genugtuung zu verschaffen. Das aber sei nur bei einem Lebenden möglich, erläuterte Reske. Vererben könne man das nicht. Kohl war im Juni 2017 in Ludwigshafen gestorben, sein Grab befindet sich in Speyer.

Der Nikolaus thronte über dem Geschehen, weil das Oberlandesgericht Köln auch ein wichtiges Schifffahrtsgericht ist, und der Heilige ist unter anderem Schutzpatron der Seefahrer. Das Verfahren wird aber nicht in diesem Raum enden: Kohl-Richter kündigte noch am Nachmittag über ihren Rechtsanwalt an, dass sie die Entscheidung in höchster Instanz vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe anfechten werde.

Heribert Schwan, Kohls ehemaliger Ghostwriter, war hochzufrieden. "Große Erleichterung", sagte der 73 Jahre alte Buchautor nach der Sitzung. "Die Millionenklage ist weg. Die gierige Kohl-Witwe kriegt keinen Cent. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht."