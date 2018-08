Morgen gehört die Bismarckstraße Kindern

Anzeige

Ludwigshafen.An rund 40 Ständen in der Innenstadt heißt es am morgigen Samstag, 4. August, „Ludwigshafen spielt“. Auf einer Spaßmeile in der Bismarckstraße können Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Großeltern neue Spiele ausprobieren und kreativ sein – so wie auf unserem Bild Andreas Horn mit seinem Sohn Raphael vor zwei Jahren. Wegen der anhaltenden Hitze haben die Veranstalter allerdings entschieden, die Dauer des Aktionstags etwas zu verkürzen. Die Spielangebote werden von 11 bis 14.30 Uhr geöffnet sein, nicht wie ursprünglich geplant bis 16 Uhr. jei