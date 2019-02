Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigshafen.Eine riskante Verfolgungsjagd hat sich ein Motorradfahrer in Ludwigshafen mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten gestern mitteilten, bemerkte eine Streife den Biker am Dienstag gegen 19.15 Uhr am Kaiserwörthdamm, als dieser stark beschleunigte. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, wobei der Motorradfahrer über Adlerdamm und Saarlandstraße stadteinwärts fuhr und mehrere rote Ampeln missachtete. Nach kurzer Zeit verloren ihn die Beamten. Später kontrollierte eine andere Streife einen 22-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls deutlich zu schnell war. Ob es sich um die gleiche Person handelt, wird ermittelt. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22. jei

