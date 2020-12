Motorradfahrer mit 179 Stundenkilometer auf Autobahn geblitzt

Ludwigshafen.179 Stundenkilometer statt 90: Fast doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Motorradfahrer am Donnerstag über die Autobahn 650 bei Ruchheim (Ludwigshafen am Rhein) gerast. Der 23-Jährige sei einer Zivilstreife mit einem Videomessgerät aufgefallen, teilte die Autobahnpolizei am Donnerstagabend mit. Den Mann erwarteten 1200 Euro Bußgeld sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei demnach auf der A650 einen Autofahrer mit noch höherer Geschwindigkeit gemessen: Der 38-Jährige war den Angaben zufolge mit 187 Stundenkilometern unterwegs.

Die zwölf Kilometer lange A650 verbindet als Pendler-Autobahn die Region Weinstraße mit dem Ballungsraum Ludwigshafen/Mannheim. Immer wieder werden dort Raser mit deutlich überhöhten Geschwindigkeiten geblitzt. Nach den Messergebnissen dieser Woche werde man die Strecke in Zukunft besonders häufig kontrollieren, teilte die Autobahnpolizei mit.

Freitag, 18.12.2020