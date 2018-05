Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Anzeige

Ludwigshafen.Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen hat sich ein Motorradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Fahrer eines Kastenwagens am Mittwochabend gegen 20.59 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Straße "Am Kanal" unterwegs. Dort wollte der 45-Jährige nach links abbiegen. Bei seinem Abbiegemanöver fuhr ein entgegenkommender 23-jähriger Motorradfahrer frontal in die Seite des Kastenwagens.

Der 23-Jährige zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde nach der medizinischen Erstversorgung umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0621-963-2222 entgegen. (pol/onja)