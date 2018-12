Mudra: Elektroroller eine innovative Lösung

Ludwigshafen.Arbeit, Mobilität, Wirtschaftsstandort und medizinische Versorgung: Bei der Podiumsdiskussion „Ludwigshafen 2030 – Wie wollen wir zukünftig in Ludwigshafen leben?“ der Jungen Union waren dies Mittwochabend im Ernst-Bloch-Zentrum Themen.

Eine Vision hatte von den vier Gästen nur Hans-Friedrich Günther, Geschäftsführer des Klinikum Ludwigshafen. Die anderen wünschten Verbesserungen des Bestehenden. Günther nannte dagegen „revolutionäre Entwicklungen, die wir uns nicht vorstellen können“ bei der Medizin. Beispielsweise eine App, mit der per Handy Hautkrebs diagnostiziert werden könne.

Alle Podiumsgäste betonten die Bedeutung von Bildung: Daniel Lips, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, erklärte, dass derzeit bundesweit eine lebensbegleitende Berufsberatung eingeführt werde, die bereits vor dem Erwerbsleben beginne, also präventiv. Er findet: „Die Welt ist nicht berechenbar, die Entwicklung wird immer komplexer und schneller.“ Für Peter Mudra, Präsident der Hochschule Ludwigshafen, ist lebenslanges Lernen wichtig. Er sprichts sich für „Offenheit für Austausch und Innovation“ aus.

Vorbild Mannheim

Jürgen Vogel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz, Geschäftsbereich Standortpolitik, sprach von einer „hervorragenden Hochschullandschaft“ in der Stadt.

Was er sich wünscht: „Wir brauchen einen ,Creative Space, für junge Unternehmer, die etwas ausprobieren wollen.“ Den Standortwettbewerb zu gewinnen, gehe nur mit der Region. Mannheim engagiere sich sehr, die Mentalität in der Pfalz sei eher „wir sind dabei und gucken mal, was passiert“. Moderator Maximilian Göbel erklärte zum Thema Mobilität: „Wir wissen nicht, wie sie sich entwickelt, aber sie verändert sich.“ Mudra nannte ein Beispiel, bei dem Ludwigshafen innovativ sein könnte: Elektroroller, die ähnlich wie die in vielen Städten vorhandenen Leihräder genutzt werden können. Die mit dem Abriss der Hochstraße entstehenden Verkehrsprobleme seien eine Chance für Neues – auch für die Förderung von Fahrradverkehr. Jürgen Vogel (IHK) ist verärgert, weil „das Verkehrsmodell an der Rheinbrücke aufhört“. Von den Gästen erklärte Greta Herrmann, Schülersprecherin am Carl-Bosch-Gymnasium, dass an ihrer Schule im Bereich Digitalisierung das Problem lediglich die Umsetzung sei: So seien derzeit zwar Geräte vorhanden, aber die Beamer werden nicht montiert. Sie betonte außerdem: „Die Ansprüche der Firmen steigen, aber das Level der Schüler sinkt.“

Ein weiterer Gast forderte einen „Think Tank“. In der Diskussion seien ihm Zukunftsprojekte zu kurz gekommen. Moderator Göbel sagte, dass die Diskussion ein Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe sei.

