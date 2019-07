Müllabfuhr startet früher

Ludwigshafen.Wegen der Hitzewelle beginnen die Beschäftigten der Abfallentsorgung und Straßenreinigung des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) in den nächsten Tagen ihren Dienst eine halbe Stunde früher als sonst. Von Mittwoch, 24.Juli, bis Freitag, 26. Juli, arbeiten sie bereits ab 6.30 Uhr statt 7 Uhr. Die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe bleiben aber unverändert.

Appell für Straßentheatergäste

Zudem empfiehlt die Verwaltung den Besuchern des Straßentheaterfestivals, an Sonnenschutz und Kopfbedeckung zu denken sowie ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Da die Geschäfte in der Innenstadt nach 20 Uhr geschlossen sind, rät sie, gegebenenfalls Getränke von zuhause mitzubringen und öfter Pausen im Schatten einzulegen. Kurzfristige, witterungsbedingte Programmänderungen können an den Infozelten etwa am Rathausplatz erfragt werden. Eröffnet wird das Straßentheaterfestival mit elf Ensembles am Donnerstag, 25. Juli, 19 Uhr, auf dem Ludwigsplatz. Am Freitag, 26. und Samstag, 27. Juli beginnt das Programm ab 15 Uhr, am Sonntag, 28. Juli, ab 11 Uhr. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019