Münchner im Tuba-Himmel

Wenn man Tuba spielt, ist man der Buffo-Bass unter den Bläsern, und Andreas Martin Hofmeir wäre gewiss der Letzte, gegen dieses Image anzukämpfen. Klassische Musik und Kabarett beherrscht der Bajuware gleichermaßen, auch im Feierabendhaus der Ludwigshafener BASF. Nach einem rustikalen Rülpser (seines Instruments) schaut Hofmeir kokett ins Publikum. Tubisten sind so frei – und werden, jedenfalls als Mitglieder von Sinfonieorchestern, außerdem mit unverschämter Generosität bezahlt. Denn ihr Pro-Ton-Einkommen ist verglichen mit den Arbeitssklaven an den Geigen luxuriös.

In Ludwigshafen allerdings bläst Hofmeir sehr fleißig in einem Konzert, das ihm Jörg Duda komponiert hat. Der sei „der Johann Sebastian Bach der Holledau“, scherzt der Tubist. Das Stück, 2010 herausgebracht, bringt schweres Blech zum Tanzen: Tango, Walzer und so weiter. Hofmeir agiert dabei mit einer Leichtigkeit, die nur den größten Könnern zur Verfügung steht. Bisweilen klingt das fast nach konzertanter Filmmusik, mit Jazz weiß Duda gleichfalls umzugehen. Alles kein Problem für Hofmeir, sein Spiel- (und Rede-) Trieb ist unbegrenzt und macht in seiner zweiten Zugabe sogar vor einer Telemann’schen Flötenfantasie nicht halt.

Aber es gibt auch noch die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz im Feierabendhaus. Sie wird von Michael Francis dirigiert, der Brite weiß den großen Klangkörper gehörig anzustacheln. Schon in „Taras Bulba“, der panslawischen Orchesterrhapsodie von Leos Janácek, nimmt das fast reißerische Züge an. Mit Kriegspauken und Kirchenorgel. Überhaupt mit vielen starken Solobeiträgen, die sich glasklar vom Rest-Orchester abheben. Auch jede Instrumentengruppe spielt mit breiter Brust und unverwechselbarem Timbre. Und in Dvoráks neunter Sinfonie gilt das auch für die manchmal böhmisch eingefärbten Klänge „Aus der Neuen Welt“: ein bildmächtiger Hörfilm im Cinemascope-Format. Beeindruckend.

