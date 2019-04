Mund kandidiert für die FWG

Ludwigshafen.Für die FWG kandidiert Johannes Mund (Bild) bei der Ortsvorsteherwahl in Oggersheim. Der 40-jährige Softwareentwickler wohnt seit gut zehn Jahren in dem Stadtteil. Über seine beiden Kinder engagiert er sich schon lange in den Kindergärten und Schulen. Er möchte sich weiterhin besonders für die Schulen und Kindergärten einsetzen. Bei der Wahl am 26. Mai bewerben sich auch Sylvia Weiler (SPD), Monika Kanzler (CDU) und Christian Brückmann (Grüne) um die Nachfolge von Ortsvorsteherin Barbara Baur (SPD). ott (Bild:FWG)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.04.2019